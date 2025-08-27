Agencias

Hallan un nuevo cadáver en el río Sena cerca de donde fueron encontrados otros cuatro hace dos semanas

Por Newsroom Infobae

Guardar

Las autoridades han informado del hallazgo de otro cadáver en el río Sena, a las afueras de París, dos semanas después de que se descubrieran cuatro cuerpos sin vida en las inmediaciones, por lo que ya ha sido detenido un sospechoso.

El cadáver ha sido recuperado este martes en Charenton le Pont, a unos ocho kilómetros de Choisy le Roi, en donde fueron halladas las otras cuatro víctimas, todas ellas con claros signos de violencia, a diferencia de esta última, ha confirmado este miércoles la Fiscalía del distrito de Créteil a BFMTV.

Sin embargo, la Fiscalía ha explicado que esto se podría deber al avanzado estado de descomposición del cuerpo, que habría permanecido varios días en el agua, tal y como sucedió con otras tres de esas cuatro víctimas iniciales.

Por el momento, la Fiscalía ha abierto una investigación para dilucidar si esta nueva víctima está relacionada con las otras cuatro. Las autoridades detuvieron hace una semana como principal sospechoso a Monji H., un hombre sin hogar, de nacionalidad tunecina, que vivía en una casa ocupada a orillas del Sena.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Gloria Mohedano zanja las especulaciones sobre el "abandono" de su hermano Amador

Gloria Mohedano zanja las especulaciones

Kiko Rivera rompe su silencio tras su separación de Irene Rosales: "No es fácil, pero es lo necesario"

Kiko Rivera rompe su silencio

Ramón Arcusa, devastado en el último adiós a la otra mitad del Dúo Dinámico, Manolo de la Calva: "Ha sido terrible"

Ramón Arcusa, devastado en el

Irene Rosales reacciona, con un significativo gesto, al comunicado de Kiko Rivera confirmando su ruptura

Irene Rosales reacciona, con un

Irene Urdangarín rompe su relación con Juan Urquijo

Irene Urdangarín rompe su relación