Galicia mantiene activos cuatro incendios: El de A Pobra do Brollón (Lugo) calcina 900 hectáreas

Galicia mantiene activos cuatro incendios forestales, dos de ellos en la provincia de Ourense y otros tantos en la de Lugo, siendo el de mayor entidad el registrado en Carballeda de Valdeorras, en la parroquia de Casaio.

Así se desprende de la última información trasladada por la Consellería do Medio Rural, que recoge que la superficie quemada en el incendio de A Pobra do Brollón, en la parroquia de Abrence, donde se mantiene activa la Situación 2, alcanza ya las 900 hectáreas.

También en la provincia de Lugo permanece activo el incendio declarado en A Fonsagrada, en la parroquia de San Pedro de Río, que afecta a 40 hectáreas.

En cuanto a la provincia de Ourense siguen activos de fuego de Carballeda de Valdeorras, en la parroquia de Casaio, que comenzó el lunes, día 18, y entró a Galicia desde Castilla y León, calcina 5.000 hectáreas.

El incendio de Avión, en la parroquia de Nieva, que se inició en la tarde de este pasado domingo, afecta a un total de 250 hectáreas, según las últimas estimaciones.

ESTABILIZADOS Y CONTROLADOS

De otro modo, permanecen estabilizados los incendios de Chandrexa de Queixa y Vilariño (19.000 hectáreas); el de Larouco, parroquia de Seadur (30.000 hectáreas); el de Oímbra y Xinzo de Limia (17.000 hectáreas); el de A Mezquita, parroquia de A Esculqueira (10.000 hectáreas); y el de Carballeda de Avia y Beade (4.000 hectáreas).

Asimismo, se mantienen controlados los fuegos de Maceda (3.500 hectáreas); Montederramo, parroquia de Paredes (120 hectáreas); Carballedo, parroquia de A Cova (100 hectáreas); el de Vilardevós, parroquia de Vilar de Cervos (900 hectáreas).