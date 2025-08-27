El padre del difunto senador Miguel Uribe defiende su candidatura en favor de la "unidad" de Colombia

El expolítico colombiano Miguel Uribe Londoño, padre del senador fallecido víctima de un atentado el pasado junio a las afueras de Bogotá, Miguel Uribe Turbay, ha oficializado este martes su intención de concurrir a las elecciones presidenciales de mayo de 2026 como precandidato por el partido Centro Democrático.

"Tomo esta decisión, porque creo que puedo ser un factor que ayude a consolidar la unidad nacional para salvar a Colombia del precipicio al que nos quieren conducir", ha explicado durante un acto público en el que también se ha referido a su hijo, que murió a principios de agosto tras pasar más de un mes ingresado en un hospital de la capital colombiana por los disparos recibidos mientras daba un mitin.

Uribe ha afirmado que "les hablo desde la herida más profunda que puede sufrir un ser humano (...) la de un padre que despidió a su hijo asesinado por sus ideas". "De ese dolor ha nacido una fuerza indestructible", ha señalado en un acto recogido por la emisora W Radio en el que ha asegurado que también él está "en la mira de los mismos intereses siniestros que sesgaron la vida de (su) hijo".

En esta línea, ha declarado que no tiene miedo pese a que "a partir de ahora me expongo a nuevos ataques, nuevas calumnias y más injusticias". "Quiero que sepan que no me intimidan, que no me voy a quebrar. Sus amenazas me hacen más fuerte y ratifican mis convicciones, porque ustedes no podrán ganar", ha agregado.

El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay falleció a los 39 años tras el atentado del que fue víctima el pasado 7 de junio durante un acto de campaña en la localidad de Fontibón, a las afueras de la capital, Bogotá, donde sufrió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna.

Al menos diez personas estuvieron involucradas en la preparación y ejecución del atentado, según ha confirmado la Fiscalía colombiana. Entre los detenidos por este hecho, se ecuentran su presunto autor intelectual, Elder José Arteaga Hernández, alias 'El Costeño', y el adolescente de 15 años que perpetró los disparos.