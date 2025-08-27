El Oviedo castigará "con todo el rigor del club y de la ley" si se demuestran insultos racistas a Vinícius Jr

El presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, dejó claro este martes que el club "reprueba cualquier acto de racismo", después de que se hubiesen producido cánticos racistas el pasado domingo en el Carlos Tartiere hacia el brasileño Vinícius Jr, los cuales serán castigados "con todo el rigor del club y de la ley" en el momento en que encuentren "la mínima evidencia".

El programa 'El Día Después', de Movistar+, captó en sus imágenes del partido entre el conjunto ovetense y el Real Madrid gritos imitando el sonido del mono en el momento del 0-1 de Kylian Mbappé y cuando saltó al terreno de juego el '7' del equipo madridista. En su habitual comunicado de denuncias después de cada jornada, LaLiga no reflejó estos cánticos y únicamente informó del grito de 'Tonto, tonto' a Vinícius.

"Ante los ruidos que hay o lo que se está diciendo de los actos de racismo que se vivieron en el Tartiere el pasado domingo, esta institución, el Real Oviedo, por supuesto que reprueba cualquier acto de racismo, de machismo, de cualquier discriminación, de cualquier tipo", aseveró Martín Peláez a los medios tras la renovación este martes del patrocinio con 'Alimerka'.

El dirigente recalcó que ya están trabajando con "la gente de seguridad" del club y "con la policía" para tratar de "investigar qué fue lo que aconteció". "Tengan por seguro que si hay la mínima evidencia de que así sucedió los responsables serán castigados porque no podemos tolerar esto", subrayó.

De todos modos, quiso recordar que no daba por hecho que lo que se ha publicado "haya sucedido" porque no tienen "ni la prueba, ni la evidencia, ni la constancia", pero reiteró que si así ha sido lo van a "castigar" y "reprimir". "No puede seguir aconteciendo ni aquí ni en ningún lado, por lo menos en el Grupo Pachuca y en el Real Oviedo", advirtió.

"Imaginad todo el comportamiento que ha tenido nuestra afición durante muchos años, en el 'playoff', en el partido contra el Mirandés. Al margen del resultado deportivo, el espectáculo familiar del ambiente y lo que se vivió el domingo no merece ser empañado por algo ahí aislado que todavía no tenemos la constancia, pero si fue así no se puede perder todo lo maravilloso que es esta afición y este estadio por una cosa", añadió.

El presidente del Real Oviedo insistió que en el momento de que tengan constancia de que esos insultos racistas a Vinícius Jr se produjeron, la persona culpable "va a recibir el castigo con todo el rigor del club y de la ley". "Las medidas serán las que tengan que ser, las que podamos tomar. Tened por seguro que nosotros no vamos a permitir eso y en ningún momento y de ninguna persona", sentenció.

Por otro lado, en lo deportivo, Peláez recordó que "el regreso a Primera no es fácil" y que han tenido que afrontar "un calendario complicado contra dos equipos como el Villarreal y el Real Madrid". "No es excusa porque tenemos que estar listos para enfrentar a cualquiera", explicó después de dos derrotas en las dos primeras jornadas.

"Hemos pasado un proceso de aprendizaje. Aquí en el Real Oviedo no es que se gana o se pierda, se gana o se aprende, entonces hemos aprendido estas lecciones. Además, no es justificación, porque todos los equipos lo tienen y el mismo Real Madrid ha tenido muy poco tiempo para prepararse, pero este equipo está en formación y en acoplamiento, aunque estamos listos para competir y para el sábado ya también", subrayó.

Para ello, tratarán de reforzarse en los días finales de mercado, donde también habrá "alguna baja". En este sentido, están pendientes de cerrar su tope salarial sobre "41 o 421 millones". "Lo tenemos que encajar porque si no, no hay otra. Nuestro margen es ese y lo digo más o menos aproximado porque hoy no tenemos ese límite. Falta todavía algunas cuestiones de patrocinio de validar por LaLiga, pero estaremos en esas cifras y tendremos que encajar lo que nos queda de presupuesto para las posiciones que nos faltan", puntualizó.