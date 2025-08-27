El líder de la oposición israelí testifica en el marco de una investigación contra varios asesores de Netanyahu

El líder de la oposición de Israel, Yair Lapid, ha acudido este miércoles a testificar en el marco de una investigación contra varios asesores del primer ministro, Benjamin Netanyahu, que han sido acusados de filtrar a los medios de comunicación información favorable a Qatar a cambio de grandes sumas de dinero procedentes del Gobierno qatarí.

Lapid ha explicado cómo el primer ministro habría operado de forma "peligrosa para la seguridad nacional" en un intento de obtener beneficios políticos a cambio de filtrar informaciones sobre Qatar para influir en la opinión pública, un caso que es conocido a nivel nacional como 'Qatargate'.

Así lo ha indicado el propio Lapid, ex primer ministro israelí, en un comunicado en el que ha tildado de "inapropiadas" las acciones de Netanyahu y sus asesores, que habrían recibido miles de dólares de Doha, un país que "apoya el terrorismo".

Lapid ha declarado en las oficinas de su partido en la ciudad de Tel Aviv, un encuentro que ha durado media hora, según informaciones recogidas por el portal de noticias Ynet.

El pasado mes de abril, el primer ministro de Israel tildó de "farol" la investigación abierta contra Yonatan Urich y Eli Feldstein, que fuero detenidos después de que las fuerzas de seguridad hallaran indicios de que ambos habían estado trabajando para una empresa qatarí que buscaba colocar noticias en la prensa israelí.

La investigación, que corre a cargo de la unidad 433 de la Policía y el Shin Bet, apunta a que el propio Feldstein estuvo trabajando para dicha compañía cuando era portavoz de la oficina del primer ministro.