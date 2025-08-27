El incendio en las proximidades de Ciudad Real se da por controlado, aunque continúan las labores de refresco

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha informado de que el incendio declarado en la mañana de hoy en las inmediaciones de la ciudad se encuentra actualmente controlado gracias a la rápida intervención de los servicios de emergencia. En estos momentos, continúan las labores de refresco de la zona con el objetivo de lograr la extinción total del fuego y evitar posibles reactivaciones.

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y ha destacado la labor de los equipos de intervención. "El incendio está controlado, pero permanecerá bajo vigilancia hasta tener la total seguridad de que no hay riesgo alguno. Queremos agradecer la rápida y eficaz actuación de los bomberos, de la Policía Local, la Policía Nacional y de todos los servicios de emergencias, así como la colaboración ciudadana".

El Ayuntamiento de Ciudad Real, según ha informado en un comunicado, recuerda que la zona permanecerá en observación durante las próximas horas para garantizar la seguridad de vecinos y propiedades.

Según ha confirmado el alcalde de Ciudad Real, no se han producido daños personales. No obstante, "el fuego sí ha ocasionado desperfectos materiales en fincas, inmuebles de escaso valor y en una zona residencial que, a pesar de haber contribuido a frenar la expansión de las llamas, ha sufrido también daños". Y añade, "afortunadamente no tenemos que lamentar daños personales, pero sí hay que destacar la afección material en algunas propiedades. Eso sí, el susto ha sido grande porque el incendio se produjo muy cerca de la ciudad".

MANTENIMIENTO DE PARCELAS RÚSTICAS

El Ayuntamiento exige cada año a los propietarios de fincas rústicas que mantengan sus terrenos desbrozados y en buen estado de limpieza con el objetivo de prevenir incendios durante la época estival. "La seguridad de la ciudadanía y la protección de nuestro entorno natural son una prioridad. Por eso recordamos a los propietarios de fincas rústicas que es obligatorio mantenerlas limpias y desbrozadas, especialmente de cara al verano, cuando el riesgo de incendios aumenta considerablemente", ha señalado el alcalde.

El Ayuntamiento recuerda que esta medida está contemplada en la normativa municipal y que el incumplimiento puede derivar en sanciones, además de representar un peligro para las personas y bienes en caso de incendio.

"Desde el Ayuntamiento insistimos en la importancia de la colaboración ciudadana para minimizar riesgos. Mantener los terrenos limpios no sólo es una obligación legal, sino también un acto de responsabilidad con el conjunto de la ciudad y con la seguridad de todos", ha añadido el primer edil.