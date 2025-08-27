El guardameta australiano Mathew Ryan ficha por el Levante UD por una temporada

El Levante UD anunció este martes la llegada del australiano Mathew Ryan, jugador que retorna a la liga española y que viene a reforzar la portería del conjunto 'granota', que le ha fichado por una temporada más otra opcional.

El guardameta de 33 años regresa de este modo a España y a la capital del Turia, donde aterrizó en 2015 para fichar por el otro equipo de la ciudad, el Valencia CF, en el que estuvo hasta enero de 2017. Cuatro años después, volvió a la Liga para jugar en la Real Sociedad durante la temporada 2021-2022.

Ryan estaba actualmente sin equipo después de haber militado la campaña 2024-2025 en las filas de la AS Roma italiana, donde no tuvo oportunidades y jugó sólo un partido en la Copa, y el RC Lens francés, a donde se marchó en el mercado invernal y donde sí fue titular indiscutible.