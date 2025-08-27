Agencias

El Auditorio Costa Rica de Cádiz alberga este viernes una nueva macro 'batalla de gallos'

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Auditorio Costa Rica del Parque Celestino Mutis de Cádiz capital acogerá este viernes 29 de agosto desde las 18,00 horas la celebración de la Macro Battle Play, un evento que reunirá a la élite del freestyle de Cádiz con el objetivo de promover la cultura urbana, el talento juvenil y la integración social a través de esta modalidad.

Esta evento, conocido popularmente como 'batalla de gallos', enfrentará a nombres reconocidos de la escena gaditana como Arcan, speaker de la FMS Internacional y FMS Colombia, y Pitu Dood, participante destacado en Red Bull Batalla y FMS España, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

En esta 'batalla' se contará con la participación del DJ Caeru, además de otros artistas locales como Pastranowsky, Facemeat y Layto, que pondrán a prueba su ingenio y rimas frente al público asistente.

La Macro Battle, es "una batalla de bote", es decir, el premio es íntegramente lo recaudado entre las personas participantes que se apunten al evento y de lista libre, por lo que no hace falta clasificarse en ningún otro evento.

Esto supone que cualquier persona interesada puede apuntarse en horario de 16,30 horas a 17,30 horas en el mismo lugar y día del evento, siendo la entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Este acto está organizado por la asociación Fight to win Cádiz y la Delegación de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Cádiz.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Kiko Rivera rompe su silencio tras su separación de Irene Rosales: "No es fácil, pero es lo necesario"

Kiko Rivera rompe su silencio

Ramón Arcusa, devastado en el último adiós a la otra mitad del Dúo Dinámico, Manolo de la Calva: "Ha sido terrible"

Ramón Arcusa, devastado en el

Irene Rosales reacciona, con un significativo gesto, al comunicado de Kiko Rivera confirmando su ruptura

Irene Rosales reacciona, con un

Irene Urdangarín rompe su relación con Juan Urquijo

Irene Urdangarín rompe su relación

Así está siendo la emotiva y multidudinaria despedida de Manolo de la Calva, del Dúo Dinámico

Así está siendo la emotiva