El Auditorio Costa Rica de Cádiz alberga este viernes una nueva macro 'batalla de gallos'

El Auditorio Costa Rica del Parque Celestino Mutis de Cádiz capital acogerá este viernes 29 de agosto desde las 18,00 horas la celebración de la Macro Battle Play, un evento que reunirá a la élite del freestyle de Cádiz con el objetivo de promover la cultura urbana, el talento juvenil y la integración social a través de esta modalidad.

Esta evento, conocido popularmente como 'batalla de gallos', enfrentará a nombres reconocidos de la escena gaditana como Arcan, speaker de la FMS Internacional y FMS Colombia, y Pitu Dood, participante destacado en Red Bull Batalla y FMS España, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

En esta 'batalla' se contará con la participación del DJ Caeru, además de otros artistas locales como Pastranowsky, Facemeat y Layto, que pondrán a prueba su ingenio y rimas frente al público asistente.

La Macro Battle, es "una batalla de bote", es decir, el premio es íntegramente lo recaudado entre las personas participantes que se apunten al evento y de lista libre, por lo que no hace falta clasificarse en ningún otro evento.

Esto supone que cualquier persona interesada puede apuntarse en horario de 16,30 horas a 17,30 horas en el mismo lugar y día del evento, siendo la entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Este acto está organizado por la asociación Fight to win Cádiz y la Delegación de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Cádiz.