Dragonwing Q-6690, el nuevo chip para IoT industrial y empresarial con capacidades UHF RFID integradas

Qualcomm ha presentado el chip Dragonwing Q-6690, una nueva solución de IoT para industria y empresas que incorpora capacidades UHF RFID que puede incorporarse en distintos factores de forma dada su arquitectura flexible.

El nuevo procesador de Qualcomm forma parte de la marca Dragonwing de soluciones IoT, redes e infraestructuras para industria y empresas, y ofrece conectividad con 5G, WiFi 7, Bluetooth 6.0 y banda ultraancha.

Dragonwing Q-6690 se ha diseñado con una arquitectura flexible que admite diversos factores de forma, desde dispositivos portátiles reforzados hasta sistemas de punto de venta (POS) para 'retail' y quioscos inteligentes.

De esta forma, Qualcomm facilita a los fabricantes una plataforma escalable, lista para actualizaciones y con paquetes de funciones configurables por 'software' para actualizaciones inalámbricas.

Qualcomm ha destacado en una nota de prensa que Dragonwing Q-6690 es el primer procesador en el mundo, dentro del segmento de procesadores móviles empresariales, en incorporar de forma totalmente integrada capacidades UHF RFID de ultra alta frecuencia, lo que simplifica el diseño y mejora el rendimiento.

Actualmente, empresas como Zebra, Honeywell, Urovo, HMD Secure y CipherLab ya están integrando esta plataforma, con dispositivos comerciales que llegarán próximamente al mercado.

