Detenidas siete personas por irrumpir en la sede de Microsoft para protestar por sus lazos con Israel

La Policía de Estados Unidos ha detenido a siete personas por irrumpir en la oficina del presidente de la compañía Microsoft, Brad Smith, para protesta por los lazos de la empresa con las fuerzas israelíes a medida que avanza la ofensiva sobre la Franja de Gaza, donde han muerto ya cerca de 62.900 personas en menos de dos años.

Entre los detenidos se encuentran trabajadores de Microsoft, pero también antiguos empleados, según informaciones de la emisora de radio pública NPR, que ha indicado que junto al edificio se ha reunido una multitud.

El propio Smith ha confirmado que al menos dos de las personas que han sido arrestadas son trabajadores de Microsoft, una empresa que ya sufrió actos de este tipo la semana pasada, cuando otros 18 trabajadores fueron detenidos en la sede, situada en Redmond, en el estado de Washington.

La polémica ha salido a la luz después de que una investigación haya revelado que el Ejército israelí emprendió un proyecto para almacenar millones de llamadas telefónicas interceptadas a los palestinos en los servidores de la empresa en Europa.

Detrás de estas movilizaciones se encuentra el colectivo No Azure for Apartheid, que representa a trabajadores de Microsoft que exijen a la compañía que rescinda "todos los contratos" de su programa Azure con el Ejército y las autoridades israelíes. Además, piden que se indemnice a los palestinos afectados.