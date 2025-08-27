Daniel Luna renueva con el Mallorca hasta 2028 y se marcha cedido al Huesca

El delantero colombiano Daniel Luna ha ampliado este miércoles su contrato con el RCD Mallorca, con el que se compromete hasta junio de 2028, asimismo, el club bermellón ha confirmado que jugará cedido en la SD Huesca hasta final de temporada.

Luna es "un futbolista ofensivo con mucha versatilidad que juega habitualmente en la posición de extremo derecho aunque también puede actuar en la banda izquierda o como mediapunta", apunta el comunicado de la SD Huesca.

El colombiano debutó la pasada temporada en Primera División con el Mallorca antes de partir como cedido al Cartagena, donde anotó tres goles en 17 partidos en la segunda vuelta. Además del equipo albinegro, Daniel Luna también jugó en Segunda División en el CD Mirandés hace dos temporadas.