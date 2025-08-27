Agencias

COAG alerta de que un 68% del comercio agroalimentario español queda en riesgo por el acuerdo UE-EEUU

COAG ha advertido de que el pacto arancelario entre la Unión Europea y Estados Unidos amenaza al 68% de la comercialización agroalimentaria española, al depender esta misma del mercado comunitario y quedar expuesta a distorsiones por el acuerdo.

La organización agraria sostiene que el acuerdo es "una cesión unilateral" que legitima una "competencia desleal intolerable" de producciones estadounidenses, asimismo, este miércoles trasladará al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, su rechazo a la ratificación del pacto en Parlamento, Consejo y Comisión.

COAG denuncia que mientras la UE elimina aranceles a productos agroalimentarios e industriales de EEUU, se mantienen gravámenes del 15% sobre exportaciones clave como vino, aceite y frutos secos.

Además, la organización critica las concesiones en acceso preferencial a productos como almendras, lácteos industriales o aceite de soja, con estándares sanitarios y ambientales más laxos, sin reciprocidad en el mercado estadounidense.

"Se trata de un error estratégico que debilita a agricultores y ganaderos, amenaza la sostenibilidad de las zonas rurales y contradice los principios de reciprocidad y equidad que deberían guiar la política comercial europea", ha explicado el secretario general de COAG, Miguel Padilla.

