China acusa a Taiwán de negar el papel de los comunistas durante la IIGM: "Es una blasfemia"

Por Newsroom Infobae

Las autoridades de China han acusado este miércoles a Taiwán de negar el papel del Partido Comunista en la lucha contra Japón durante la Segunda Guerra Mundial y han afirmado que el rechazo a las celebraciones con motivo del 80 aniversario del fin de la guerra constituye una "blasfemia".

La portavoz de la oficina de China para Asuntos de Taiwán, Zhu Fenglian, ha criticado en un comunicado que Taipéi está "calumniando y destruyendo" el papel de los comunistas. "Esto va contra los mártires y héroes leales de China y es una traición para todo el pueblo chino", ha lamentado Zhu durante una rueda de prensa, según ha recogido el diario 'Global Times'.

Así, ha indicado que el aniversario en cuestión debería ser "conmemorado a ambos lados del estrecho", y ha recordado que las autoridades taiwanesas han sido invitadas a los eventos oficiales del Gobierno de China. "Nuestros compatriotas en Taiwán no deben ni pueden ausentarse de estas actividades conmemorativas", ha aclarado.

"Las amenazas, la intimidación, la interferencia u obstrucción en la posible participación de Taiwán en estos actos solo constituyen una traición a la historia y son actos despreciables", ha apuntado, en referencia con las peticiones lanzadas desde Taipéi para pedir a la población no acudir al gran desfile militar que prepara Pekín.

Los vínculos entre China y Taiwán se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran al archipiélago. Las relaciones se restablecieron solo a nivel empresarial e informal a finales de la década de los 80.

EuropaPress

