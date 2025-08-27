Cerca de 40 heridos en una operación del Ejército de Israel en Nablús (Cisjordania)

Al menos 37 personas han resultado heridas este miércoles en una incursión lanzada por el Ejército de Israel contra la ciudad de Nablús, en el norte de Cisjordania, un día después de que se registraran decenas de heridos en otra operación militar israelí en las ciudades de Ramala y Al Biré.

La Media Luna Roja ha señalado que sus equipos han atendido a dos personas por heridas de bala, así como 27 por intoxicación de gas lacrimógeno, cinco por balas de goma, dos por metralla y dos por caídas o agresiones, según ha informado la agencia de noticias WAFA.

La incursión ha durado aproximadamente 14 horas y ha resultado en dos arrestos. Fuentes locales han informado de que las fuerzas de seguridad israelíes entraron en la ciudad con decenas de vehículos militares y comenzaron a ingresar en las viviendas de la ciudad, obligando a varias familias a salir de sus hogares, así como varios comercios.

Las operaciones del Ejército de Israel y los ataques de colonos israelíes en Cisjordania y en Jerusalén Este han dejado cerca de 990 palestinos muertos desde que este tipo de acciones se hayan incrementado desde el 7 de octubre de 2023, si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de fallecidos en estos territorios.

Según los datos de Naciones Unidas, en 2024 se registró la muerte de cerca de 500 palestinos, mientras que en lo que llevamos de año han notificado el fallecimiento de más de 180 personas en el contexto de la ocupación y el conflicto.