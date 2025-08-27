Agencias

Canarias activa la contingencia migratoria y avisa de que intervendrá la Fiscalía si no hay reparto de menores

Por Newsroom Infobae

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha avanzado este miércoles que su Ejecutivo ha solicitado la contingencia migratoria al triplicar su capacidad de acogida con el fin de que se inicie la distribución de los menores migrantes no acompañados --las islas tienen unos 5.200-- en virtud al decreto ley aprobado este martes.

En declaraciones a los periodistas tras reunirse con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, el presidente ha comentado que "ya no hay excusas" para iniciar el proceso y advertido de que está "convencido" de que la Fiscalía intervendrá "de oficio" para garantizar su cumplimiento.

"La Fiscalía nos ha ayudado mucho en este proceso de atención, por lo tanto, esperemos que no tengamos que llegar a eso, esperemos que el sentido común impere", ha apuntado, subrayando que se trata ahora de ser "diligentes" y acabar con "hacinamiento" de los menores.

(Habrá ampliación)

