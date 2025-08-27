BCIE y la Agencia Francesa de Desarrollo desembolsan 43 millones para pymes lideradas por mujeres en Panamá

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) han aprobado un desembolso de 50 millones de dólares (43 millones de euros) para impulsar pymes lideradas por mujeres en Panamá, según ha informado la institución en un comunicado.

La cuantía, que corresponde a la suma de 10 millones de dólares (8,6 millones de euros) procedentes de la AFD y el resto son recursos del BCIE, se ha destinado a Global Bank Corporation en el marco del Programa Regional de Financiamiento Empresarial para Mujeres.

Esta iniciativa promueve el empoderamiento económico femenino a través de financiamientos que permiten a las emprendedoras acceder a capital de trabajo o adquirir activos fijos para impulsar así la productividad y la generación de empleos en sectores como servicios, agricultura, ganadería, silvicultura y actividades empresariales.

El apoyo de la AFD, canalizado a través del BCIE desde 2019, se dirige a fortalecer las oportunidades de las pymes lideradas por mujeres en Centroamérica y República Dominicana.

El BCIE aprobó hace dos semanas una línea de crédito por 20 millones de dólares (17 millones de euros) a Banesco Panamá para fortalecer el financiamiento de más de 280 negocios de productos y de pequeños y medianos emprendedores.