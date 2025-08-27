Así está siendo la emotiva y multidudinaria despedida de Manolo de la Calva, del Dúo Dinámico

El mundo de la música y la cultura de nuestro país llora el fallecimiento de Manuel de la Calva, integrante del Dúo Dinámico, este martes a los 88 años tras varios días ingresado en un hospital de Madrid a causa de una fibrosis pulmonar.

Fue su inseparable compañero, amigo y 'alma gemela', Ramón Arcusa -con el que formaba un exitoso tándem musical desde hace más de 65 años, con 'himnos' cantados por generaciones, como 'Resistiré', '15 años tiene mi amor', o 'El final del verano',- el encargado de comunicar la triste noticia de su muerte a través de las redes sociales del grupo, con un emotivo mensaje en el que se confesaba abatido tras haber perdido a su otra mitad.

La capilla ardiente de Manolo ha quedado instalada en el Palacio de Longoria de la capital, sede de la Sociedad General de Autores (SGAE) para que todo aquel que lo desee, pueda darle su último adiós este miércoles hasta las 20.00 horas.

Minutos antes de las 11.00 llegaba el féretro con los restos mortales del inolvidable artista, y antes de que se formasen largas colas de admiradores era Ramón Arcusa el que llegaba al velatorio para despedir visiblemente emocionado a su gran amigo: "Ha sido algo muy terrible. Estamos como podemos" reconocía ocultando su desolación tras unas gafas de sol.

Desolada, la familia más cercana de Manuel. Su mujer desde más de 50 años, Mirna Carvajal, acompañada por varios seres queridos y sin fuerzas para articular palabra ante las cámaras, y su hijo Daniel de la Calva, que ha expresado cómo se encuentran en estos durísimos momentos: "Ahí... Aguantando. Lo sentimos muchísimo. El cariño desde luego lo estamos recibiendo".

Y mientras el interior de la capilla ardiente, presidida por dos retratos del artista, se llenaba de numerosas coronas de flores, en el exterios de la SGAE sus seguidores, muy afectados por su pérdida, han destacado su importancia en la historia musical de nuestro país, y le han homenajeado entonando algunos de sus éxitos como '15 años tiene mi amor'.

Entre los primeros rostros conocidos en acercarse a dar su último adiós a Manolo, Carlos, con el que compuso su himno 'Resistiré'. "Es una canción de nuestras vidas. He compuesto con él más cosas, pero 'Resistiré' es algo especial, claro. 'Resistiré' es más que una canción, es un fenómeno social, un himno, algo que mantuvo la esperanza de todo un pueblo, de todo un país, aquí y en América, y ese orgullo de haber compuesto con él 'Resistiré' me llenará toda mi vida. Es un orgullo inmenso, inmenso e inextinguible" ha reconocido muy afectado.

Tambié la artista Regina Do Santos, que ha querido estar al lado de la familia en la despedida del querido cantante. "Mi amigo, mi compañero, hemos trabajado juntos, hemos hecho muchas giras de verano, quiero mucho a su esposa, quiero mucho a él, bueno lo quería, quiero a Ramón también, pero tenía un lazo más afectivo con Manolo, porque era como más como yo, más alegre, más de ser broma" ha comentado emocionada, expresando que "lo único que siento es que no se haya ido riéndose, porque él era una persona que se reía mucho".

"Yo quiero que la familia, sobre todo Mirna, su mujer, sus hijos, pero sobre todo ella, que tenga mucha fuerza y que sepa que estamos aquí para ayudarle y darle mucho cariño" ha comentado, convencida de que su viuda va a ser la que más note la pérdida de Manolo.

"Quiero que le recordemos como era él, una persona alegre. Y se fue, ha vivido bastante, hubiésemos querido que viviera más, pero por lo menos ha tenido la gran suerte de haber tenido el gran éxito de ser el grupo pop más grande que ha tenido España. Vendrán muchos, pero ninguno como él" ha concluido antes de acceder a la capilla ardiente.