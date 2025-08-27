Adidas presenta sus balones oficiales para la Champions Masculina y Femenina

La marca deportiva 'adidas' presentó este miércoles sus balones oficiales para la fase de liga de la Liga de Campeones Masculina y la fase de grupos de la Liga de Campeones Femenina de la temporada 2025-2026.

Según indicó la firma alemana en nota de prensa, el nuevo esférico de la máxima competición continental masculina está "inspirado en el cielo nocturno", mientras que el la competición femenina "toma inspiración del espacio profundo y las auroras boreales". Ambos diseños rinden homenaje a las estrellas del fútbol en su camino hacia Budapest y Oslo, ciudades anfitrionas de las respectivas finales en mayo,

El balón de la Champions Masculina presenta las icónicas estrellas del torneo en relieve sobre una base blanca, realzadas con inspiraciones únicas tomadas del firmamento, inspirándose en el cielo nocturno, con estrellas delineadas en dorado y pintadas en azul, complementadas con signos zodiacales dibujados a mano en dorado que simbolizan hazañas heroicas y destinos celestiales.

Por su parte, el balón de la Champions Femenina se inspira en el espacio profundo y las auroras boreales, con hexágonos entre las estrellas blancas acabados en púrpura oscuro y superpuestos con un degradado técnico en verde neón y pinceladas fluidas en verde neón inspiradas en el movimiento solar de las auroras. Detalles finales en rosa luminoso y estrellas blancas evocan el brillo del espacio profundo, dando al balón su resplandor final.

Además, ambos esféricos oficiales incorporan tecnología avanzada de 'adidas', probada rigurosamente en túneles de viento y en campo para superar los límites del rendimiento como la superficie innovadora 'PRISMA' con patrón en relieve para mejorar la precisión y el efecto, el recubrimiento texturizado exterior que ofrece agarre seguro y control total, mientras que la construcción sin costuras y termosellada está diseñada para un rendimiento óptimo.

También cuentan con el núcleo 'CTR-CORE', ajustado para precisión y consistencia, que favorece un juego rápido y preciso con máxima retención de forma y aire, y que consta de una vejiga sin residuos hecha de caucho natural renovable y una carcasa de tejido 'PES' de doble parche que le da fuerza y forma.

Además de utilizar poliéster reciclado y tinta a base de agua, las versiones 2025-2026 están fabricadas con más materiales de origen biológico que cualquier balón oficial anterior de la dos Champions. Cada capa del balón ha sido ajustada para incluir materiales como fibras de maíz, caña de azúcar, pulpa de madera y caucho, sin afectar su rendimiento.

Por otro lado, gracias a la colaboración continua de 'adidas' con 'Common Goal', el 1 por ciento de todas las ventas netas globales de balones de fútbol de la marca se destina a iniciativas que promueven un cambio social duradero en comunidades desfavorecidas, ayudando a crear un futuro mejor e inclusivo a través del fútbol.