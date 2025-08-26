YouTube mejora sin avisar la calidad de imagen de los vídeos con ayuda de la IA

Algunos vídeos subidos a YouTube han experimentado en las últimas semanas un cambio en su estética como consecuencia de "un experimento" que la compañía tecnología ha realizado sin avisar a los creadores de contenido, para mejorar la imagen con inteligencia artificial.

Tanto el público como los creadores de contenido se han dado cuenta de que hay vídeos en YouTube que han cambiado la calidad de la imagen sin que sus responsables hayan hecho nada. Como si se hubiesen aplicado filtros que devuelven una imagen más nítida, con sombras más precisas y bordes más afilados.

Este cambio es real y se debe a una prueba que YouTube ha hecho en las últimas semanas en la plataforma de vídeo, sin avisar a los creadores. "Estamos realizando un experimento en YouTube Shorts seleccionados que utiliza tecnología de mejora de imagen para enfocar el contenido", explica una portavoz de Google a The Atlantic.

La compañía asegura que no ha utilizado IA generativa para realizar las mejoras, sino "el aprendizaje automático tradicional para desenfocar, eliminar el ruido y mejorar la claridad de los vídeos".

Uno de los creadores afectados es Mr. Bravo, un artista multimedia que comparte en su canal vídeos con estética de la década de los 80, con la calidad del VHS, grano incluido. El experimento de YouTube quitó el encanto de su contenido.

Rhett Shull y Rick Beato, dos 'youtubers' con canales de música, también han visto un incremento en la calidad de sus vídeos. En su caso, les preocupa que su público piense que usan inteligencia artificial para crear los vídeos cuando no es el caso.