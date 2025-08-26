Agencias

Vodafone lanza su tarifa de televisión con fútbol y deportes para bares desde 338 euros al mes

Por Newsroom Infobae

Guardar

Vodafone ha lanzado su tarifa de televisión con fútbol y otras competiciones deportivas como la Fórmula 1 y la MotoGP para bares, cafeterías y restaurantes --'Vodafone TV Bares'-- por un precio que arranca en 338 euros al mes (280 euros mensuales más el IVA), según ha informado la compañía en un comunicado.

"Vodafone lanza todo el fútbol de primera y segunda división (...) y los contenidos más atractivos para bares, cafeterías y restaurantes. 'Vodafone TV Bares' está disponible desde 280 euros al mes (sin IVA) y ofrece los principales eventos deportivos de la temporada 2025-2026, con toda LaLiga, para dinamizar el ocio de estos establecimientos", ha indicado la empresa.

La teleco también ha apuntado que hay una promoción hasta el 31 de mayo de 2026 para los nuevos clientes que contraten 'Vodafone TV Bares' y que incluye un 50% de descuento en el paquete 'Fibra 1Gbps' y una línea móvil ilimitada 5G, lo cual permite, según la empresa, un ahorro de hasta 248 euros para toda la temporada.

La oferta 'Vodafone TV Bares' incluye, entre otras cuestiones, todos los partidos de primera y segunda división, de la Champions League y de la Europa League, así como el Campeonato Mundial de MotoGP y el de Fórmula 1.

Además, los clientes tendrán sin coste añadido 'Vodafone TV para tu Negocio', que incluye alrededor de 80 canales adicionales.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Anabel Pantoja anuncia, entre lágrimas, una nueva etapa: "Muchas emociones, pero feliz por lo que viene"

Anabel Pantoja anuncia, entre lágrimas,

Los Reyes Felipe y Letizia, volcados con las zonas más afectadas por los incendios. Esta será su ruta

Los Reyes Felipe y Letizia,

Álvaro García, uno más en la familia de Gloria Camila en su plan de despedida antes de 'Supervivientes: All Stars'

Álvaro García, uno más en

Ortega Cano, de lo más animado en el concierto del novio de Gloria Camila, Álvaro García, en Chipiona

Ortega Cano, de lo más

Álex García, desolado. Así ha sido el último y discreto adiós a Verónica Echegui

Álex García, desolado. Así ha