VÍDEO: Trump amenaza con aranceles adicionales a los países con tasas o leyes digitales perjudiciales para EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con la imposición de nuevos y "sustanciales" aranceles y la restricción de sus exportaciones de chips a aquellos países que no eliminen las tasas o regulaciones digitales que considera perjudiciales para las compañías tecnológicas estadounidenses.

"Advierto a todos los países con impuestos, legislación, normas o regulaciones digitales que, a menos que se eliminen estas acciones discriminatorias, (...) impondré aranceles adicionales sustanciales a las exportaciones de ese país a Estados Unidos e implementaré restricciones a la exportación de nuestra tecnología y chips altamente protegidos", ha señalado en su plataforma Truth Social.

El inquilino de la Casa Blanca ha declarado que las tasas y la legislación en materia digital "están diseñados para perjudicar o discriminar la tecnología estadounidense", sin dar más detalles, y ha criticado que haya países que "de manera escandalosa, dan carta blanca a las mayores empresas tecnológicas de China". "Esto debe terminar, y debe terminar ya", ha agregado.

Así, ha asegurado que "Estados Unidos y las empresas tecnológicas estadounidenses ya no son la hucha ni el felpudo del mundo" antes de amenzar con "consecuencias" si los países no muestran "respeto" por las "increíbles" compañías del país norteamericano.

El mandatario estadounidense anunció a principios de agosto la próxima imposición de aranceles de "aproximadamente" el 100% para la importación de chips y semiconductores, una medida con la que aspira a presionar para que las empresas muevan la producción de estos productos a territorios norteamericanos.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/internacional/1003788/1/trump-amenaza-aranceles-adicionales-paises-tasas-perjudiciales-eeuu

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06