Agencias

Trump dice estar preparado para enfrascarse a una batalla legal con la gobernadora de la Reserva Federal Cook

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que está preparado para enfrascarse en una batalla legal con la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook y ha insistido nuevamente en su destitución por su falta de integridad.

"Necesitamos gente que sea 100 por ciento honesta y no parece que ella lo sea", ha subrayado en declaraciones a la prensa durante un encuentro con su gabinete, agregando que no puede estar en el cargo debido a sus infracciones, en alusión a la supuesta falsificación de documentos en distintas solicitudes de hipotecas.

Sus palabras se producen después de que su abogado, Abbe Lowell, haya anunciado que presentará una demanda en contra de la medida impuesta por el magnate republicano, quien ha acusado a Cook de tener una "conducta engañosa y potencialmente delictiva".

La destitución de Cook llega después de que el Departamento de Justicia anunciara su intención de investigarla por una denuncia presentada por el director de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda, Bill Pulte, sobre un supuesto fraude hipotecario.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Juan Faro manda un mensaje a Kiko Jiménez tras salir a la luz que fue él quien le contó la infidelidad de Sofía Suescun

Juan Faro manda un mensaje

Jennifer Lawrence recibirá el Premio Donostia en el Festival de San Sebastián

Jennifer Lawrence recibirá el Premio

Beatriz Trapote desvela, destrozada, la enfermedad que padece su padre: "Cuesta mucho digerirlo"

Infobae

Fallece Manuel de la Calva, integrante del Dúo Dinámico, a los 88 años

Fallece Manuel de la Calva,

Vicky de la Calva llora la muerte de su padre Manolo: "Sabíamos que no tenía cura, pero pensabas que se podía alargar"

Vicky de la Calva llora