Trump crea unidades de la Guardia Nacional especializadas en "orden público"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha firmado este lunes una orden ejecutiva por que crea unidades especializadas en "cuestiones de orden público" dentro de la Guardia Nacional, el cuerpo militar de reservistas que está enviando el mandatario para atajar los problemas de seguridad en las grandes ciudades.

La orden insta al secretario de Defensa, Pete Hegseth, a crear estas unidades "específicamente entrenadas y equipadas para afrontar incidentes de orden público".

La semana pasada era el propio Hegseth el que autorizaba a la Guardia Nacional a llevar armas, lo cual se ha hecho efectivo este mismo domingo en Washington, según ha confirmado un portavoz del contingente citado por la cadena CNN.

Más tarde, Trump ha explicado a la prensa que pedirá al Congreso que apruebe una ley sobre estas unidades especializadas y ha asegurado que "los demócratas van a votar a favor".

Además, ha anunciado el final de las conocidas como fianzas sin dinero. "Vamos a ponerles fin. Vamos a empezar en el D.C. Tenemos derecho a hacerlo a través de la federalización", ha explicado.

La Casa Blanca ha informado de que se han realizado más de un millar de detenciones desde que hace ya tres semanas Trump ordenó tomar el control de las fuerzas de seguridad de Washington y envió un contingente de la Guardia Nacional. Además se han incautado 111 armas de fuego y se ha detenido a seis conocidos pandilleros de organizaciones como MS-13 o el Tren de Aragua. También se han desalojado 49 campamentos de personas en situación de calle.