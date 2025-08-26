Sucesos-15 incendios están en situación 2 y preocupan los de León, Zamora y Lugo con situación climática menos favorable

Agencias

15 incendios están en situación 2 y preocupan los de León, Zamora y Lugo con situación climática menos favorable

Un total de 15 incendios continúan en situación 2 de emergencia aunque son los localizados en León, Zamora y Lugo los que más preocupan debido a las condiciones climatológicas "desfavorables", según ha indicado el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

"Los incendios que nos generan una concreta preocupación en relación a la situación desfavorable de las condiciones meteorológicas son, en Zamora, el de Porto, en León el de Garaño y en Lugo el de Puebla de Brollón", ha expuesto el titular de Interior.

Los demás incendios evolucionan "de una forma favorable", ha argumentado Marlaska, quien ha admitido que las condiciones en las próximas horas "no van a ser las más óptimas". "No es que sean negativas, pero no van a ser las más favorables, las más óptimas para hacer frente a los incendios", ha argumentado el ministro quien ha pedido, por ello, "precaución máxima, porque el riesgo es máximo".

EuropaPress

