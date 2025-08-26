Ortega Cano, de lo más animado en el concierto del novio de Gloria Camila, Álvaro García, en Chipiona

Aunque en los últimos días se ha especulado con que José Ortega Cano no aprobaría la relación de Gloria Camila y Álvaro García al no 'confiar' en las intenciones del artista gaditano, y sospechar que podría haberse acercado a su hija para tener una mayor fama y notoriedad, lo cierto es que el torero y su 'yerno' tienen muy buena relación.

Y confirmando que da su 'bendición' a esta historia de amor que dura ya varios meses -y que va a vivir su prueba de fuego con la marcha de la colombiana a Honduras como concursante de 'Supervivientes: All Stars'-, el viudo de Rocío Jurado no ha dudado en arropar al cantante en su último concierto en un conocido local de Chipiona.

De vacaciones en la localidad natal de 'La más grande', Ortega Cano ha presumido de lo bien que se lleva con Álvaro acudiendo a su bolo en compañía de sus hijos Gloria Camila y José María -fruto de su fallido matrimonio con Ana María Aldón-, su hermana Mari Carmen, su cuñado Aniceto, y los dos hijos de Rocío Carrasco, David y Rocío Flores.

En un discreto segundo plano mezclado con el resto del público y rodeado por su familia, el diestro se ha dejado ver de lo más animado durante el concierto *de su 'yerno', dando palmas al ritmo de las cancioens del novio de su hija. Intentando pasar desapercibido -aunque sin conseguirlo- Ortega, en todo momento pendiente de su hijo pequeño, ha lucido un look playero con gafas de sol y sombrero de paja.