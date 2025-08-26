OPPO nombra a Kevin Cho nuevo CEO para España y Portugal

La empresa tecnológica china OPPO ha anunciado el nombramiento de Kevin Cho como nuevo director ejecutivo de Iberia para liderar el crecimiento empresarial sostenible en la región.

Kevin Cho cuenta con una amplia experiencia en el sector tecnológico y ha ocupado diversos puestos de liderazgo en OPPO a nivel global. Antes de asumir este nuevo cargo, Kevin fue una pieza clave en la expansión internacional de la compañía en Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido e Irlanda.

La incorporación de Kevin Cho pone de manifiesto la importancia de la región Iberia dentro de la estrategia global de OPPO y su apuesta por la inversión en este mercado, como han indicado en una nota de prensa.

Con el nuevo responsable regional, la compañía centrará sus esfuerzos en la integración y el desarrollo de inteligencia artificial y fotografía móvil de vanguardia. "Actualmente estamos llevando a cabo una renovación de marca y una actualización de productos en España, con un fuerte enfoque en la generación joven y una participación continua y profunda de los usuarios", ha explicado Cho.

Con este enfoque centrado en el usuario, el directivo ha remarcado que esperan "lograr un crecimiento empresarial saludable y sostenible" en España y Portugal junto con sus socios locales.