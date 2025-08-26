Nvidia lanza la nueva generación de su ordenador para robots, Jetson Thor

Nvidia ha anunciado el ordenador diseñado para robots Jetson Thor, la nueva generación del sistema modular Jetson AGX, que está impulsado por la arquitectura Blackwell y habilita las interacciones inteligentes en tiempo real.

Jetson Thor es un ordenador diseñado para la robótica impulsado por las GPU Nvidia Blackwell y equipado con 1268GB de memoria, con capacidad para ejecutar múltiples modelos de inteligencia artificial generativa.

Ofrece una potencia de computación de IA de 2.070 teraflops en FP4*, y mejora la capacidad de procesamiento de IA hasta 7,5 veces respecto de su predecesor, Jetson Orin, y la eficiencia energética en la ejecución hasta 3,5 veces, como detalla Nvidia en una nota de prensa compartida en su blog oficial.

Este sistema modular se basa en el 'software' Nvidia Jetson y su pila de robótica, y, según la compañía, habilita que los robots puedan interactuar de manera inteligente con las personas y el mundo físico en tiempo real.

Nvidia ha lanzado de manera generalizada el kit de desarrollo Jetson AGX Thor, que permite trabajar con este ordenador, con un precio que parte de los 3.499 dólares. También los módulos de producción Jetson T5000.