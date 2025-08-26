Agencias

Muere un hombre de 67 años tras ser rescatado del agua en Lo Pagán

Por Newsroom Infobae

Guardar

Un hombre de 67 años ha fallecido en la tarde de este lunes tras haber sido rescatado del agua sin éxito en Lo Pagán, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 de la Región de Murcia.

Los servicios de emergencias han recibido sobre las 19.26 horas una llamada desde un velero que se encontraba en las proximidades de Lo Pagán, solicitando ayuda para uno de sus ocupantes, que había sido sacado del agua.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Protección Civil de San Pedro del Pinatar, que han trasladado al afectado a tierra, en la zona de La Puntica, donde ha sido atendido por una unidad móvil de emergencias (UME) de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

El personal sanitario le ha practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) sin obtener resultado.

A las 20.00 horas se ha solicitado la presencia de la Guardia Civil, al confirmarse el fallecimiento del afectado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Paco León, roto tras la muerte de Verónica Echegui

Paco León, roto tras la

Primeras imágenes de Makoke y Gonzalo tras cancelar su boda: "Estamos muy tristes, pero unidos"

Primeras imágenes de Makoke y

Gabriela Guillén respalda el enfado de Bertín Osborne y aclara: "Todo es para el niño, no para mí"

Gabriela Guillén respalda el enfado

Cayetana Guillén Cuervo, entre otros compañeros de profesión, en shock por la muerte de Verónica Echegui

Cayetana Guillén Cuervo, entre otros

Daniel Guzmán revela cómo le guardó el secreto de su enfermedad a Verónica Echegui

Daniel Guzmán revela cómo le