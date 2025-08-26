Agencias

Muere el teniente coronel José María Sánchez Silva, el primer militar que reconoció públicamente su homosexualidad

Por Newsroom Infobae

Guardar

El teniente coronel José María Sánchez Silva ha fallecido este lunes tras convertirse en el año 2000 en un referente del colectivo LGTBIQ+ al ser considerado como el primer militar de alta graduación que reconoció públicamente su homosexualidad en España.

Fue en la desaparecida revista 'Zero' donde Sánchez Silva, a sus 49 años, 'salió del armario' para reivindicar sus derechos. Años más tarde, abandonó el Ejército denunciando que cayó en el "ostracismo" después de hacer pública su condición sexual.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado del fallecido que fue un "referente de libertad y derechos".

"Con coraje, abrió camino hacia una España más justa e igualitaria. Siempre recordaremos su ejemplo. Un abrazo a sus seres queridos", ha escrito en un mensaje en la red social 'X'.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Antonio Banderas, Hiba Abouk, o Miguel Ángel Muñoz. El mundo del cine se vuelca en el adiós a Verónica Echegui

Antonio Banderas, Hiba Abouk, o

Paco León, roto tras la muerte de Verónica Echegui

Paco León, roto tras la

Primeras imágenes de Makoke y Gonzalo tras cancelar su boda: "Estamos muy tristes, pero unidos"

Primeras imágenes de Makoke y

Gabriela Guillén respalda el enfado de Bertín Osborne y aclara: "Todo es para el niño, no para mí"

Gabriela Guillén respalda el enfado

Cayetana Guillén Cuervo, entre otros compañeros de profesión, en shock por la muerte de Verónica Echegui

Cayetana Guillén Cuervo, entre otros