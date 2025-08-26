Médicos Sin Fronteras denuncia que Israel ataca con "impunidad" a "los únicos testigos de su campaña genocida"

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha condenado los ataques ejecutados este lunes por el Ejército israelí contra el hospital Nasser, ubicado en el sur de la Franja de Gaza, en el que han muerto cinco periodistas, entre las que se encontraba la fotógrafa Mariam Abú Daga, que colaboraba con la ONG, y ha denunciado que Israel actúe "con total impunidad" contra "los únicos testigos de su campaña genocida".

"Estamos indignados porque las fuerzas israelíes siguen atacando a trabajadores sanitarios y periodistas con total impunidad. Mientras Israel sigue ignorando el Derecho Internacional, los únicos testigos de su campaña genocida están siendo atacados deliberadamente. Esto debe acabar ya", ha declarado el coordinado de emergencias de MSF en el enclave palestino, Jerome Grimaud, en un comunicado en el que ha condenado los "terribles" bombardeos que han han matado al menos a 20 personas y herido a otras 50.

La ONG ha denunciado que Israel haya atacado contra el "único hospital público que funciona parcialmente" en el sur de la Franja y que personal sanitario, equipos de rescate y periodistas estén en el punto de mira de las fuerzas israelíes. "Durante los últimos 22 meses, hemos visto cómo las fuerzas israelíes han arrasado centros de salud, silenciado a periodistas y sepultado a trabajadores sanitarios bajo los escombros", ha agregado.

En este sentido, ha lamentado la muerte de Mariam Abú Daga, fotógrafa independiente que colaboraba habitualmente con MSF, afirmando que sus empleados están "desconsolados". "Mariam deja atrás a un hijo que ahora tendrá que crecer sin su madre. Al menos otros cuatro periodistas también han sido asesinados hoy", ha señalado Grimaud.

Por su parte, el doctor palestino Mahmud Kulab, quien ha sido testigo del bombardeo de este lunes contra el hospital Nasser, ha descrito una "imagen monstruosa y cruel" al presenciar cómo "los servicios médicos de emergencia y los paramédicos llegaban al lugar (y) fueron atacados de nuevo delante de mis ojos".

"Esto sucedió en medio de la escasez de suministros médicos, la escasez de equipos, lo que añade otra parte brutal a todo este panorama. No sé qué más decir, pero esto es algo monstruoso", ha denunciado.

Más de 62.700 personas han muerto en el enclave palestino como consecuencia de la ofensiva militar lanzada por el Ejército de Israel en octubre de 2023. El Gobierno de Benjamin Netanyahu ha acordado intensificar estas operaciones para, entre otros objetivos, hacerse con el control de la ciudad de Gaza.