Lucas Vázquez ficha por el Bayer Leverkusen hasta 2027

El lateral español Lucas Vázquez se ha convertido este martes en nuevo jugador del Bayer 04 Leverkusen, club al que llega libre después de finalizar contrato con el Real Madrid, y por el que firma hasta el 30 de junio de 2027, según informó el club germano en un comunicado.

Vázquez, de 34 años y que lucirá el dorsal 21, llega al Bayer Leverkusen tras disputar la pasada temporada 53 partidos oficiales con el Real Madrid, 32 de ellos en LaLiga y diez en la Champions League. El gallego ha disputado en total 402 partidos oficiales con el club madridista, con el que ha cosechado 23 títulos a lo largo de su carrera. Además, ha sido también nueve veces internacional con España.

El director general deportivo del Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, destacó que Lucas Vázquez es un jugador con "muchísima experiencia" y que ha ganado "todo lo que se podía ganar". "Tiene una gran técnica, es muy hábil tácticamente, además de un excelente creador de juego. Lucas tendrá una enorme influencia en nuestro juego gracias a su finura futbolística y su gran experiencia, y se convertirá en un pilar del equipo", añadió.

Por su parte, Lucas Vázquez apuntó que está "deseando" continuar su trayectoria en el Bayer Leverkusen. "Me han hablado mucho del club el entrenador Xabi Alonso y mi compañero en Madrid durante muchos años, Dani Carvajal. Y mis conversaciones con los responsables han confirmado lo que me habían contado: el Bayer 04 está absolutamente orientado a la victoria, tiene hambre y está centrado en los objetivos más ambiciosos. Esta actitud coincide con mis expectativas y estoy deseando luchar por nuevos éxitos con el Leverkusen", explicó.