Los Reyes Felipe y Letizia, volcados con las zonas más afectadas por los incendios. Esta será su ruta

Tal y como adelantó el Palacio de La Zarzuela hace unos días, los Reyes Felipe y Letizia visitarán esta semana las principales zonas de nuestro país afectadas por los incendios para conocer de primera mano el daño y los destrozos causados por el fuego que ha arrasado cientos de miles de hectáreas en Comunidades Autónomas como Galicia, Castilla León, o Extremadura, apoyar a los vecinos damnificados y escuchar sus necesidades, y agradecer a los equipos que han combatido las llamas sin descanso en las últimas semanas para proteger a la población.

Según ha confirmado Casa Real a primera hora de esta mañana, sus Majestades se desplazarán este miércoles a las zonas afectadas por los incendios forestales en el lago de Sanabria (Zamora) y en Las Médulas (León). El jueves los padres de la Princesa Leonor tienen previsto viajar a Galicia para visitar varias localidades especialmente golpeadas por los fuegos, y el viernes harán lo propio en Extremadura, volcándose así una vez más con la población tras una catástrofe natural con graves consecuencias para muchos puntos de España.

Felipe VI se ha mantenido en todo momento informado de la situación provocada por los graves incendios que han arrasado amplias extensiones de terreno en varias comunidades autónomas en contacto tanto con el Gobierno como con los presidentes autonómicos de estas regiones. Asimismo, no dudó en interrumpir sus vacaciones privadas en Grecia con Doña Letizia y sus hijas para visitar el pasado 17 de agosto la sede de la Unidad Militar de Emergencia (UME) para conocer la labor que sus efectivos están realizando en la extinción de los incendios y para agradecer su esfuerzo.

Dispuestos a hacer todo lo que esté en su mano, los Reyes han pedido a la Fundación Hesperia -de la que son Presidentes de Honor- que estudien las posibilidades de contribuir con sus fondos propios a la financiación de algunos de los proyectos de reconstrucción o recuperación de las zonas más afectadas por los fuegos a medida que estos se vayan poniendo en marcha en un futuro próximo en las Comunidades afectadas.

