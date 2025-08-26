Los grupos afines a Morales advierten de movilizaciones masivas si la Justicia de Bolivia libera a Áñez

Organizaciones y grupos afines al expresidente Evo Morales del Trópico de Cochabamba han advertido de que saldrán a la calles si se confirma la puesta en libertad de los dirigentes opositores responsables de la crisis política de 2019, entre ellos Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari.

"Estos autores intelectuales y materiales quieren salir de la cárcel. Ellos tienen que pagar por todo el daño económico que han causado", han manifestado estas organizaciones en un vídeo del que se han hecho eco algunos medios de comunicación.

"Nos vamos a levantar", ha advertido, después de que este lunes un juez ordenara suspender las medidas cautelares que se le impusieron a Áñez y a otros doce acusados por la matanza de Senkata, departamento de El Alto, en noviembre de 2019, cuando ejercía como autoproclamada presidenta de Bolivia.

Áñez fue acusada de ordenar una represión que dejó una veintena de muertos y más de 200 heridos durante las protestas por la salida de un Evo Morales, quien presionado por las Fuerzas Armadas y la oposición acabó renunciando a su triunfo en las elecciones de octubre de 2019 y huyendo posteriormente a México.

Además de en Senkata, en la localidad cochabambina de Sacaba, tuvo lugar otro de los episodios más luctuosos de aquellas crisis. Por este caso, Áñez tendrá que esperar hasta este viernes para conocer cuál es su situación jurídica al respecto tras posponerse la audiencia que iba a tener lugar este martes.

Este lunes, un tribunal de El Alto anuló el proceso judicial contra Áñez --quien había entrado en prisión en 2021-- por el caso Senkata, dando por buena la versión la defensa de que ha de ser juzgada por estos hechos en el Parlamento ya que tuvieron lugar cuando ella ejercía como presidenta, si bien autoproclamada.