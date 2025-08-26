Lamine Yamal confirma su relación con Nicki Nicole en el 25 cumpleaños de la artista

La incipiente relación del futbolista Lamine Yamal con la cantante Nicki Nicole se había convertido en las últimas semanas en un secreto a voces, desde que la argentina asistió a la exclusiva fiesta con la que la estrella del Barça celebró por todo lo alto su mayoría de edad. Tras ser vistos tonteando durante el cumpleaños, el periodista Javi de Hoyos revelaba que la pareja había sido sorprendida besándose en una discoteca de la ciudad condal, que abandonaban juntos a altas horas de la madrugada.

Días después, la cantante de 'Formentera' alimentaba los rumores de noviazgo asistiendo al trofeo Joan Gamper luciendo una camiseta blaugrana con el nombre y el número de Yamal, al que no dejó de animar durante todo el partido.

Y tras una escapada romántica a Mónaco -de la que han publicado en sus cuentas de Instagram instantáneas en los mismos lugares, resistiéndose a compartir su primera imagen como pareja- y de regresar a Barcelona juntos y sin esconderse de las cámaras, el jugador ha confirmado su historia de amor con la artista coincidiendo con el 25 cumpleaños de Nicki este lunes.

Lo ha hecho a través de sus stories, con una reveladora una imagen juntos y de lo más acaramelados durante la celebración del cuarto de siglo de vida de su chica, a la que ha sorprendido con un gran ramo de rosas, globos con forma de corazón y una gran tarta, 'protagonistas' secundarios de la instantánea con la que ha 'oficializado' su relación en un día muy señalado para la argentina.

Una fotografía con la que deja claro que lo suyo con Nicki va muy en serio, a pesar de que hace unos días su padre, Mounir Nasroui, sorprendía al confesar ante las cámaras de Europa Press que no sabe quién es la nueva novia de su hijo: "No sé ni su imagen, cómo es su cara, no te puedo decir si está saliendo o no lo sé. Yo escucho música urbana de Estados Unidos, no escucho música de aquí. Yo la verdad es que no lo sé, porque no me meto en esas facetas. Yo sí me metería por si pasa algo grave, pero si no, pues está haciendo su vida". "Mi hijo no me va a venir a decir 'papá tengo novia'. Esas son cosas privadas suyas, no son mías. Cada uno con lo suyo. No sé quién es ni la edad que tiene esta chica. Es qué me has puesto entre la espada y la pared. No sé. Es que no sé quién es la Nicki Nicole" reconocía con la espontaneidad que le caracteriza.