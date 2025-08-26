Agencias

La selección española Sub-21 jugará un amistoso ante Noruega el 10 de octubre en Guadalajara

Por Newsroom Infobae

La selección española de fútbol Sub-21, dirigida por David Gordo, se enfrentará a Noruega en un partido amistoso en el estadio Pedro Escartín de Guadalajara el próximo 10 de octubre, en un duelo que servirá a 'La Rojita' para seguir ajustando conceptos con vistas a la fase de clasificación para el Europeo de 2027, según comunicó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

De esta manera, España regresa al estadio Pedro Escartín, de 6.000 espectadores, y donde disputa sus partidos como local el CD Guadalajara. La última vez que la Sub-21 visitó ese campo, en febrero de 2011, venció a Dinamarca en un amistoso por 2-1 con goles de Nsue y Ander Herrera.

La selección de David Gordo afronta una "nueva era cargada de ilusión", con la mente puesta en esa fase de clasificación para el Europeo de 2027 de Serbia y Albania. Estrena el ciclo en septiembre, con los compromisos ante Chipre en casa el día 5 y ante Kosovo a domicilio, el 9. En octubre, además de este amistoso, juega también contra Finlandia en Castellón de la Plana el tercer partido de la fase de grupos.

