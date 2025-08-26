La ONU dice que la investigación de Israel en el ataque contra un hospital en Gaza debe generar "resultados"

Naciones Unidas ha destacado este martes que el Ejército de Israel no debe limitarse a anunciar una investigación sobre el bombardeo ejecutado el lunes contra un hospital en la Franja de Gaza que dejó 20 muertos, incluidos cinco periodistas, y ha incidido en que las pesquisas deben derivar en rendición de cuentas por parte de los responsables de este tipo de ataques.

"Las autoridades israelíes han anunciado en el pasado investigaciones en torno a estos asesinatos (...), pero estas investigaciones deben derivar en resultados", ha dicho el portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Thameen al Kheetan, quien ha resaltado que "es necesario que haya justicia". "Hasta ahora no hemos visto resultados o medidas de rendición de cuentas", ha recalcado.

Al Kheetan ha señalado además que los bombardeos del lunes contra el Hospital Al Naser, en la ciudad de Jan Yunis (sur), y la muerte de periodistas palestinos a causa de la ofensiva israelí contra Gaza "deben impactar al mundo, no a un silencio, sino a acciones reclamando rendición de cuentas y justicia". "Esto es algo impactante y es inaceptable", ha agregado.

"Este incidente y el asesinato de civiles, incluidos periodistas, debe ser investigado de forma exhaustiva e independiente y debe haber justicia", ha remarcado, antes de subrayar que los periodistas palestinos "son los ojos y los oídos de todo el mundo y deben ser protegidos", especialmente ante la prohibición por parte de Israel al acceso de prensa internacional a la Franja.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "al menos 247 periodistas palestinos han sido asesinados en Gaza desde el 7 de octubre de 2023", cuando Israel lanzó una cruenta ofensiva contra el enclave en respuesta a los ataques perpetrados horas antes por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otros grupos armados, que dejaron unos 1.200 muertos y 250 secuestrados, según las autoridades israelíes.

"Esto genera muchas, muchas preguntas sobre los ataques contra periodistas y todos estos incidentes deben ser investigados y los responsables rendir cuentas", ha reiterado Al Kheetan, quien ha recordado que "atacar a periodistas está prohibido, como también está prohibido atacar hospitales", en línea con las críticas internacionales contra Israel por estos bombardeos.

La ofensiva israelí ha dejado hasta la fecha más de 62.800 palestinos muertos y alrededor de 157.600 heridos, según las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave palestino y la hambruna registrada en Gaza a causa de las severas limitaciones a la entrega de ayuda humanitaria a la población.