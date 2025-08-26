Agencias

La izquierda francesa lanzará un nuevo procedimiento para intentar destituir a Macron

Por Newsroom Infobae

El dirigente político francés Jean-Luc Mélenchon, miembro de La Francia Insumisa (LFI), ha anunciado que su grupo presentará en septiembre una nueva moción para solicitar a través del Parlamento la destitución del presidente, Emmanuel Macron, una iniciativa que ya buscó sin éxito en el pasado.

Un día después de que el primer ministro, François Bayrou, anunciase que solicitaría el 8 de septiembre la confianza de la Asamblea Nacional, Mélenchon ha esgrimido que esta "digna" iniciativa que puede acarrear la caída del Gobierno no basta y hay que "ir a la causa" del problema, es decir, al Elíseo.

Bayrou "no es responsable de la situación en la que se encuentra", ha esgrimido Mélenchon, que en una entrevista con France Inter se ha retrotraído a la "mala política económica" previa y a la "mala gestión" de Macron. "Si hay un responsable, es el presidente de la República", ha sentenciado.

Por ello, el excandidato presidencial de LFI ha confirmado que el 23 de septiembre plantearán una moción de destitución contra el jefe de Estado, un complejo trámite que, para salir adelante, debe primero pasar por comisión y luego recibir el visto bueno de dos tercios de los miembros de ambas cámaras.

Entiende que ya no basta con una moción de censura porque tanto la izquierda como la ultraderecha han adelantado que no avalarán el 8 de septiembre a Bayrou y su equipo, cada vez más cerca de correr la misma suerte que el gabinete de Michel Barnier.

EuropaPress

