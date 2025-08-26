Irán promete una "respuesta recíproca" a Australia tras la expulsión de su embajador en Canberra

El Gobierno de Irán ha prometido este martes una "respuesta recíproca" a la decisión de Australia de expulsar al embajador iraní en Canberra después de acusar a Teherán de estar detrás de varios ataques antisemitas en Sídney y Melbourne, unas declaraciones rechazadas firmemente por las autoridades del país centroasiático.

"Cualquier acción inapropiada a nivel diplomático derivará en una respuesta recíproca. Mis colegas están revisando la respuesta (a Australia)", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, quien ha señalado que Teherán "rechaza totalmente" las acusaciones de Australia.

"El concepto de antisemitismo no tiene cabida en nuestra religión", ha argumentado, antes de indicar que "este concepto fue creado por Occidente y son ellos los que han de rendir cuentas por su pasado", según ha informado la agencia iraní de noticias Tasnim.

Asimismo, ha subrayado que "lo que está claro es que esta decisión (de Australia) parece estar influenciada por acontecimientos internos en Australia", incluidas las protestas "contra el genocidio en Gaza". "Esta acción contra Irán, que es una acción contra la diplomacia, busca compensar el pequeño nivel de críticas que Australia ha vertido contra el régimen sionista", ha apostillado.

Las palabras de Baqaei han llegado horas después de que el primer ministro australiano, Anthony Albanese, anunciara que el embajador iraní en Canberra, Ahmad Sadeghi, había sido declarado 'persona non grata' al considerar probado que el Gobierno iraní está detrás de al menos dos ataques contra su comunidad judía, incluido el incendio en diciembre del pasado año de una sinagoga cerca de Melbourne.

"Fueron intentos de socavar la cohesión social y sembrar la discordia en nuestra comunidad", ha agregado durante una comparecencia en la que ha anunciado asimismo la declaración de la Guardia Revolucionaria como una organización terrorista, después de que la Inteligencia australiana haya confirmado su participación en al menos dos "y probablemente más ataques" contra comunidades judías en el país.