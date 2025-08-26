Irán dice estar comprometido con la diplomacia tras una ronda de conversaciones con líderes europeos en Ginebra

Irán ha afirmado que sigue comprometido con la diplomacia y con una solución "mutuamente beneficiosa" tras una reunión celebrada este martes en Ginebra con los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido para hablar sobre el programa nuclear de Teherán.

El encuentro de este martes en Ginebra se produce tras la reunión celebrada el pasado mes de julio en Estambul (Turquía) y en medio de las tensiones entre las partes ante la posibilidad de que la 'troika' europea, el también conocido como E3, reactive las sanciones retiradas tras el histórico acuerdo nuclear de 2015.

"Ya es hora de que el E3 y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tomen la decisión correcta y le den tiempo y espacio a la diplomacia", ha expresado en un mensaje publicado en redes sociales el viceministro de Exteriores para Asuntos Legales e Internacionales de Irán, Kazem Gharibabadi, tras el encuentro.

El viceministro de Exteriores de Asuntos Políticos, Majid Takht-Ravanchi, también ha participado en las negociaciones, que han finalizado sin importantes anuncios y en las que ambas partes "han expuesto su punto de vista sobre la resolución 2231" sobre la cuestión nuclear iraní.

Los países europeos piden a Irán una mayor cooperación con el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y reanudar las negociaciones sobre el acuerdo para no utilizar el mecanismo conocido como 'snapback', que permite reactivar las sanciones.