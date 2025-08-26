Hungría sugiere que podría cortar la electricidad a Ucrania por los ataques contra el oleoducto Druzhba

Las autoridades húngaras han afeado de nuevo este martes a Ucrania que volviera a atacar hace unos días el oleoducto Druzhba y han sugerido que podrían responder cortando su suministro eléctrico, si bien los "niños ucranianos" no tienen la culpa de la decisiones del "ex actor, ahora presidente", en alusión a Volodimir Zelenski.

El ministro de Asuntos Exteriores, Peter Szijjarto, ha explicado que la electricidad húngara representa entre el 30 y el 40 por ciento del total de la que consumen los hogares ucranianos. "Pensemos en las consecuencias que esto traería", ha planteado en una entrevista para un canal de Youtube húngaro.

"Si, por ejemplo, se detuviera entre el 30 y el 40 por ciento de las importaciones de electricidad a Ucrania, ¿qué consecuencias tendría?", se ha preguntado Szijjarto, quien ha condenado que Kiev busque insistentemente un cambio de postura de Budapest con respecto a la guerra con la "complicidad" de Bruselas.

No obstante, ha descartado que se tome una decisión que supondría dejar sin calefacción a las familias. "Los niños ucranianos no pueden considerarse responsables del comportamiento de un ex actor, ahora presidente", ha dicho.

"No deseamos mal al pueblo y a las familias ucranianas, somos mejores que eso (...) Es mejor que los ucranianos recuerden esto cuando estén en las distintas mesas de negociación, decidiendo si bombardear o no el oleoducto Druzhba. Deberían tenerlo presente", ha sugerido.

Szijjarto ha vuelto a denunciar que con estos ataques sobre el oleoducto de Druzhba --el más largo del mundo y principal vía de transporte de petróleo ruso a Europa--, Ucrania está poniendo en riesgo la seguridad energética de Hungría.

"Si nuestro país no adopta una postura proucraniana (...), sin duda seguirán atacando el oleoducto Druzhba", ha denunciado el jefe de Exteriores, alertando de que no sólo Hungría sufrirá las consecuencias, sino también Eslovaquia.

"El bombardeo y el lanzamiento de misiles al oleoducto Druzhba no perjudican a Rusia, sino a nosotros, los húngaros y los eslovacos", ha insistido Szijjarto, quien ha explicado que no pueden renunciar a esta vía de suministro no sólo porque "es físicamente imposible", sino también por la falta de alternativas viables.