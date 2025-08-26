Google implantará una verificación de identidad para desarrolladores de aplicaciones de Android fuera de Play Store para mejorar la seguridad del sistema operativo desarrollado por la compañía tecnológica y mantenerlo "abierto y seguro".

Los desarrolladores que distribuyen sus aplicaciones de Android en la Play Store ya están familiarizados con la verificación, ya que en la tienda de aplicaciones de Google se exige desde 2023.

No obstante, el gigante tecnológico ha extendido esta verificación para los desarrolladores que creen aplicaciones de Android y las distribuyan también fuera de la Play Store, tal y como ha anunciado Google en una publicación en su página web.

En concreto, los desarrolladores deberán proporcionar y verificar sus datos personales, como su nombre legal, dirección, dirección de correo electrónico y número de teléfono. En el caso de que el registro sea como organización, se deberá proporcionar un número DUNS y verificar el sitio web de su organización, así como cargar una identificación oficial del gobierno en caso de ser necesario.

Del mismo modo, necesitarán demostrar que son los propietarios de las aplicaciones proporcionando el nombre del paquete de su aplicación y las claves de firma de la misma.

Esta verificación estará disponible tanto para la nueva cuenta Consola para desarrolladores de Android, destinada para los que publican fuera de Play Store, como para Play Console, para los que publican tanto dentro como fuera de la tienda de aplicaciones de Google.

Para los desarrolladores aficionados, Google ha indicado que está trabajando en un tipo de cuenta de Consola para desarrolladores diferente, diseñada específicamente para este tipo de creadores que experimentan y desarrollan por diversión.

El objetivo de la medida es hacer de Android un ecosistema más seguro y proteger "el entorno abierto que permite a desarrolladores y usuarios crear y conectar con confianza", por lo que se trata de una "capa adicional de seguridad" con la que se pretende disuadir a los actores maliciosos.

El calendario que va a seguir Google a la hora de implementar esta medida comenzará el próximo mes de octubre, cuando comience el acceso anticipado y se envíen invitaciones de forma gradual tanto para en Android Developer Console como en Play Developer Console.

En marzo de 2026, la verificación se abrirá para todos los desarrolladores, mientras que en el mes de septiembre el requisito entrará en vigor en Brasil, Indonesia, Singapur y Tailandia y, ya en 2027, Google continuará implementando la verficiación de identidad a nivel mundial.