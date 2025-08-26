Agencias

Finetwork renueva 12 tiendas en España en la primera fase de su plan anual de reformas

Por Newsroom Infobae

Finetwork, operadora española de fibra y móvil, ha completado la primera fase de su plan anual de 'rebranding' con la renovación de 12 tiendas en distintas ciudades del país, según ha informado este martes la compañía.

Las reformas, realizadas entre mayo y julio, han transformado por completo la imagen de estos 12 establecimientos en ciudades como Alicante, Barcelona, Gijón, Sevilla, Cádiz y otras localidades del Levante, Noreste y Andalucía occidental.

El cambio principal ha consistido en actualizar parte del mobiliario y sustituir el antiguo color negro por el morado corporativo. "Con este 'rebranding', queremos que cada persona que entre a una tienda Finetwork sienta que está en un espacio que refleja lo que somos como marca: cercanos, auténticos y diferentes", ha señalado Manuel Hernández, director general de Negocio de Finetwork.

Las tiendas renovadas, que ya están abiertas al público, forman parte de un plan de renovación integral que continuará en septiembre con una segunda fase, que abarcará Andalucía oriental y el noroeste de España.

