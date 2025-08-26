El Supremo de Brasil ordena un refuerzo policial en el domicilio de Bolsonaro

El juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes ha determinado este martes la necesidad de establecer un refuerzo policial en la vivienda del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que se encuentra bajo arresto domiciliario por incumplir algunas de las medidas cautelares impuestas por su supuesta responsabilidad en la financiación de una trama para entorpecer desde Estados Unidos la causa en su contra por golpe de Estado.

"La vigilancia realizada por los equipos de la Policía criminal debe evitar cualquier indiscreción, incluyendo la exposición mediática, sino adoptar medidas que invadan el domicilio del acusado ni alteren el vecindario. Queda a su discreción el uso del uniforme y las armas necesarias para ejecutar la orden", ha dictaminado el juez, según recoge Agencia Brasil.

La decisión ha tenido lugar tras un dictamen favorable de la Procuraduría General de la República (PGR) y días antes de que comience el juicio contra el expresidente, que está previsto para el 2 de septiembre. Si bien la PGR no ha mencionado el riesgo de fuga, afirmó que era recomendable un aumento de la vigilancia preventiva.

Bolsonaro y otras siete personas forman parte del llamado núcleo central de la trama golpista con la que pretendía mantenerse en el poder tras las elecciones de octubre de 2022. Están acusados de asociación criminal, intento de abolir de manera violenta el Estado de derecho, golpe de Estado y daños al patrimonio durante las protestas en las que se intentó tomar las instituciones el 8 de enero de 2023.