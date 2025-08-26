El Supremo de Bolivia pide verificar todos los casos de prisión preventiva tras las quejas de miles de presos

El Tribunal Supremo de Bolivia ha pedido verificar uno a uno todos los casos de prisión preventiva en el país ante las quejas de miles de presos, que han exigido a la Justicia un "trato igualitario" que el obtenido por tres políticos acusados de la crisis desatada en el año 2019, cuyas medidas cautelares han sido revisadas.

El presidente de la corte, Romer Saucedo, ha ordenado una serie de "jornadas de verificación de plazos sobre el cumplimiento de las detenciones preventivas" en todo el país tras la polémica desatada después de que la Justicia revisara los casos de la expresidenta Jeanine Áñez y los opositores Luis Fernando Camacho y Marco Pumari.

Todos ellos llevaban años en prisión a la espera de que se resolvieran sus respectivos casos pero han sido ahora puestos en libertad después de que estas medidas cautelares "quedaran sin efecto", tal y como ha indicado la Justicia boliviana.

Esto a llevado a cientos de presos a protestar y exigir que sus casos sean también revisados, según informaciones del diario 'Los Tiempos'. El Supremo ha dado un plazo de 24 horas a los diferentes departamentos para revisar estas medidas.

Además, ha ordenado que los presos sean sujetos a prisión preventiva en aquellos territorios donde hayan sido abiertos los casos en su contra, por lo que ha instado a trasladar a aquellos que no cumplan con esta directiva.