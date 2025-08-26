Agencias

El presidente finlandés insta a lograr la paz en Ucrania: "Espero que a Trump se le acabe la paciencia"

Por Newsroom Infobae

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, ha instado este martes a poner en macha las medidas necesarias para lograr la paz en Ucrania, pero ha expresado su deseo de que al presidente estadounidense, Donald Trump, "se le acabe la paciencia" con Rusia y adopte una postura "más contundente".

"Haremos todo lo que esté en nuestra mano para lograr una paz duradera. Haremos todo lo posible para garantizar que Ucrania preservar su soberanía y su integridad territorial tanto tiempo como sea posible", ha aclarado en declaraciones a la prensa, según ha recogido la emisora de radio Yle.

Así, ha hecho hincapié en que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, "solo puede ser empujado a lograr la paz por determinados países que, sin embargo, siguen haciendo negocio con Rusia o que contribuyen a la industria militar rusa", unas declaraciones con las que ha hecho alusión, por ejemplo, a India.

"Espero que a Trump se le acabe la paciencia. Los únicos que pueden persuadir a Putin están más en el este que en Occidente", ha asegurado. "Cada vez que la paciencia de Trump se acaba, se consigue alguna especie de acción que ayuda a lograr una solución", ha apuntado.

