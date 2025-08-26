Agencias

El Parlamento de Kosovo elige presidente seis meses después de las elecciones

El Parlamento de Kosovo ha roto este martes el estancamiento político de los últimos meses con la elección del nuevo presidente de la Cámara, Dimal Basha, miembro del partido del primer ministro Albin Kurti, que ahora tiene 'a priori' más cerca formar gobierno de nuevo.

Basha, diputado del movimiento Autodeterminación, ha salido elegido con 73 votos a favor, 30 en contra y tres abstenciones, según la televisión pública. Su figura ha surgido como candidatura de consenso para sortear el bloqueo y alcanzar el umbral de los 61 apoyos.

El Parlamento ha llevado a cabo más de medio centenar de intentos fallidos para elegir la composición de su mesa, un primer paso para que la legislatura eche a andar y, con ella, se apliquen los resultados de los comicios de febrero.

En estas elecciones, el partido de Kurti obtuvo 48 de los 120 escaños, lo que le sitúa en primer lugar pero al mismo tiempo le aboca a depender del apoyo de otras formaciones, aún por definir.

