El Gobierno insiste en que su voluntar es aprobar los PGE de 2026, aunque admite que no será sencillo

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha insistido este martes en que la voluntad y el objetivo del Ejecutivo es presentar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026, aunque ha reconocido que no será un trabajo sencillo y que requerirá de hablar, dialogar y acordar con el resto de grupos parlamentarios.

"En esto, algo de experiencia tenemos, pero, desde luego, nuestra voluntad es poder aprobar ese nuevo ejercicio presupuestario del año 2026", ha subrayado Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La ministra ha añadido que "no puede adelantar ningún escenario" sobre la negociación presupuestario. "Vamos a ir pantalla a pantalla, partido a partido, pero desde luego el objetivo y la voluntad sigue siendo la misma", ha recalcado.

Alegría ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya señaló a finales de julio que formaba parte de sus objetivos el presentar una nuevas cuentas públicas para 2026. "Estamos con la misma voluntad y las mismas ganas", ha insistido la ministra, que ha agregado que la forma de trabajar del Ejecutivo y también su "obligación" es la de negociar en el Parlamento.

"Fruto de la propia composición que tenemos en el Congreso de los Diputados, fruto de cuál es la posición que lógicamente tiene este Gobierno de minoría parlamentaria, la negociación, el diálogo y el acuerdo han sido unas premisas que llevamos trabajando no solamente en esta legislatura, sino también durante la legislatura pasada", ha apuntado.