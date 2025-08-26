El Ejército defiende la postura del Gobierno sobre el desarme de Hezbolá: "Son los que violan nuestra soberanía"

El Ejército de Líbano ha defendido este martes la postura del Gobierno libanés sobre el desarme del partido-milicia chií Hezbolá y ha asegurado que son en realidad los miembros del grupo los que "violan la soberanía" libanesa, y no las autoridades, como aseguró en la víspera su líder, Naim Qassem.

Las Fuerzas Armadas han indicado en un comunicado que aceptar la hoja de ruta de Estados Unidos para el desarme no contradice los intereses nacionales del país y han señalado que es el Gobierno el que ya ha tomado medidas para "restituir las capacidades de salvaguardar la soberanía" de Líbano.

"Hezbolá ha llevado al país a conflictos armados solo para satisfacer sus intereses y los de Irán", ha asegurado, al tiempo que ha recalcado que es debido a los actos de la milicia que "Israel ha entrado en Líbano y ha violado la soberanía libanesa".

"Qassem desafía al Gobierno al declarar que no entregará las armas, pero ya se ha tomado una decisión y será puesta en marcha en interés de Líbano y de su pueblo. Cuando el Estado está presente, cualquier otra amenaza desaparece. Este es solo un ejemplo más de que sus posturas van en contra de los intereses de los libaneses", ha recoge el texto, según informaciones del diario 'L'Orient-Le Jour'.

El lunes, el líder de Hezbolá afirmó que el plan de desarme responde a medidas "estadounidenses-sionistas" y que, por ende, "jamás será puesto en marcha".