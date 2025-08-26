Agencias

El Atlético de Madrid se refuerza con la centrocampista Júlia Bartel

Por Newsroom Infobae

La centrocampista española Júlia Bartel se ha convertido este martes en nueva jugadora del Atlético de Madrid, club en al que llega en calidad de cedida por parte del Chelsea inglés, y con el que firma un contrato hasta junio de 2026, según informó la entidad rojiblanca en un comunicado.

"El Atlético de Madrid y el Chelsea han llegado a un acuerdo para la cesión de Júlia Bartel a nuestro club. La joven centrocampista jugará de rojiblanca a préstamo durante toda la temporada 2025-26", anunció el conjunto colchonero.

La catalana, de 21 años, se formó en las categorías inferiores del Espanyol y del Barcelona, con el que debutó en el primer equipo en la temporada 21-22. El verano pasado fichó por el Chelsea y en invierno se fue cedida al Liverpool. Además, la Júlia Bartel ha sido internacional con las categorías inferiores de España, proclamándose campeona del mundo Sub-20 en 2022 y campeona de Europa Sub-19 en 2023.

Bartel se mostró "muy feliz y orgullosa" y aseguró que llega con el objetivo de "trabajar al máximo" para "poder crecer como jugadora y ayudar al equipo a cumplir los objetivos". "El proyecto del Atleti es ideal para desarrollarme y competir en el momento profesional y personal en el que me encuentro", agregó.

EuropaPress

