El alcalde de Castrillo Mota de Judíos (Burgos), Lorenzo Rodríguez, condena pinturas antisemitas aparecidas en el pueblo

El alcalde de Castrillo Mota de Judíos (Burgos), Lorenzo Rodríguez, ha condenado las pinturas antisemitas y contra el pueblo aparecidas esta noche dos naves de la localidad y en el cartel de entrada al pueblo.

Las pintadas han atentado "contra patrimonio personal de varios vecinos de Castrillo", ha detallado el regidor. Estas naves han aparecido vandalizadas por "personas desconocidas "que han pintado 'Hermanados con genocidas; viva Palestina libre'.

Lorenzo Rodríguez ha condenado la proliferación de pinturas vandálicas e insultantes y acudirá a la Guardia Civil para denunciar unos hechos que, según censura, "buscan hacer daño a particulares" que tienen que "pagar de su bolsillo el vandalismo".

Ha calificado además lo ocurrido como una "falta de respeto" hacia la gente del pueblo, que "es pacífica", al tiempo que ha subrayado que si estas personas quieren hacer una manifestación con pancartas, "pueden hacerlo en la plaza del pueblo", sin perjudicar con pintadas a los vecinos del municipio.

En total, han sido dos naves, una de las cuales era nueva, y también el cartel de entrada a la localidad, en la que se anuncia el hermanamiento con una localidad israelí.

Rodríguez ha precisado que desde el punto de vista personal y como regidor condena "toda clase de guerras" pero que no se puede permitir la actuación "de esta gente, una actuación vil que viene a hacer daño a gente", a la vez que ha abogado por defender los ideales pero sin acciones de odio.

EuropaPress

